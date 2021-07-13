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Рамос – о Мбаппе: «Мне нравится играть с лучшими»

13 Июля 2021, 19:40,

Новичок «Пари Сен-Жермена» Серхио Рамос высказался насчёт будущего Килиана Мбаппе в Париже.

«Стал бы ли я советовать Килиану переезжать в Мадрид? Разумеется! «Реал» - один из самых сильных клубов в мире. Если брать в учёт исторические достижения, «сливочным» нет равных.

По-настоящему великие игроки должны пройти через «Реал». Однако сейчас я хочу видеть Мбаппе своим одноклубником. Учитывая свой новый статус, я надеюсь, что форвард останется на «Парк де Пренс». Мне нравится играть бок о бок с лучшими», - признался Рамос в интервью AS.

Отметим, что 22-летний бомбардир «ПСЖ» в прошлом сезоне наколотил 42 мяча в 47 играх во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе
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