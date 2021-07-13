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Коутиньо может продолжить карьеру в «Марселе»

13 Июля 2021, 00:03,

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать игроком «Марселя», передаёт L'Equipe. Сообщается, что французский клуб готов предложить бразильцу подписной бонус в размере 8,5 миллионов евро.

В переходе заинтересован лично главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который является поклонником игрока, однако высокая зарплата бразильца может стать помехой для трансфера. Сейчас футболист зарабатывает около 15 миллионов евро в год, в то время как французский клуб готов платить игроку всего 7,5.

Напомним, что Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2019 году за 135 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Филиппе Коутиньо
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