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«Марсель» готовит покупку Коутиньо

09 Июля 2021, 14:15,

Французский «Марсель» готовит мегатрансфер. Провансальский клуб анонсирует большое объявление в ближайший понедельник, 12 июля. Конкретную фамилию потенциального звёздного новичка клуб не называет, но французским журналистам удалось это разузнать.

По сообщениям газеты La Provence, «Марсель» торгуется с «Барселоной» за бразильца Филиппе Коутиньо. На 29-летнего атакующего полузащитника в каталонском клубе больше не рассчитывают, поэтому рассматривают вариант с его продажей.

Коутиньо начал свою профессиональную карьеру в Европе в миланском «Интере». Затем выступал за «Эспаньол» и «Ливерпуль». Летом 2017 года «Барселона» выкупила бразильца у мерсисайдцев за 135 млн евро. Но на «Камп Ноу» Филиппе своим так и не стал. Сезон 2019/2020 бразилец провёл в «Баварии» по арендному соглашению.

«Марсель» в нынешнее трансферное окно уже отметились дорогостоящей покупкой другого бразильца Жерсона, который был выкуплен у «Фламенго» за 25 млн евро. Также были куплены Леонардо Балерди из дортмундской «Боруссии» и Конрад де ла Фуэнте из «Барселоны». Кроме того, в аренду были взяты Дженгиз Юндер и Маттео Гендузи.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона, Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Филиппе Коутиньо
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