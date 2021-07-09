«Марсель» готовит покупку Коутиньо

Французский «Марсель» готовит мегатрансфер. Провансальский клуб анонсирует большое объявление в ближайший понедельник, 12 июля. Конкретную фамилию потенциального звёздного новичка клуб не называет, но французским журналистам удалось это разузнать.

По сообщениям газеты La Provence, «Марсель» торгуется с «Барселоной» за бразильца Филиппе Коутиньо. На 29-летнего атакующего полузащитника в каталонском клубе больше не рассчитывают, поэтому рассматривают вариант с его продажей.

Коутиньо начал свою профессиональную карьеру в Европе в миланском «Интере». Затем выступал за «Эспаньол» и «Ливерпуль». Летом 2017 года «Барселона» выкупила бразильца у мерсисайдцев за 135 млн евро. Но на «Камп Ноу» Филиппе своим так и не стал. Сезон 2019/2020 бразилец провёл в «Баварии» по арендному соглашению.

«Марсель» в нынешнее трансферное окно уже отметились дорогостоящей покупкой другого бразильца Жерсона, который был выкуплен у «Фламенго» за 25 млн евро. Также были куплены Леонардо Балерди из дортмундской «Боруссии» и Конрад де ла Фуэнте из «Барселоны». Кроме того, в аренду были взяты Дженгиз Юндер и Маттео Гендузи.