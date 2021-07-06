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Агент Черышева прокомментировал возможный трансфер россиянина в «Хетафе»

06 Июля 2021, 13:02,

Футбольный агент Хуан Лопес, который представляет интересы полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на информацию о возможном трансфере игрока в «Хетафе».

«Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, чтобы начать тренироваться с «Валенсией», - цитирует агента издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2020/2021 россиянин провел 22 поединка за «летучих мышей», отметившись тремя голевыми передачами. Трудовое соглашение Черышева с «Валенсией» рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хетафе, Трансферы футбола - лето 2021, Денис Черышев
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