Агент Черышева прокомментировал возможный трансфер россиянина в «Хетафе»

Футбольный агент Хуан Лопес, который представляет интересы полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на информацию о возможном трансфере игрока в «Хетафе».

«Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, чтобы начать тренироваться с «Валенсией», - цитирует агента издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2020/2021 россиянин провел 22 поединка за «летучих мышей», отметившись тремя голевыми передачами. Трудовое соглашение Черышева с «Валенсией» рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 3,5 миллиона евро.