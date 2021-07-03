​Бускетс контактировал с клубами МЛС

Серхио Бускетс в последние месяцы контактировал с клубами МЛС. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, Бускетса привлекли эти предложения, но этим летом он не намерен уходить из «Барселоны». Представители МЛС планируют снова связаться с известным испанским полузащитником через год.

Серхио Бускетс, как известно, является воспитанником «Барселоны». В сезоне 2020/2021 Бускетс провёл за каталонцев 50 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами на партнёров.