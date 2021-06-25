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Месси согласовал условия контракта с «Барселоной»

25 Июня 2021, 13:10,

Футбольный инсайдер Николо Скира утверждает, что форвард Лионель Месси согласовал условия нового трудового соглашения с каталонской «Барселоной». Об этом журналист сообщил посредством своего твиттер-аккаунта.

Действующий контракт 34-летнего нападающего рассчитан до конца текущего месяца. Месси всю свою карьеру выступает в каталонском коллективе.

В сезоне-2020/2021 Лионель сыграл 35 матчей, записав на свой счет 30 голов и девять результативных передач.

В данный момент Месси выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки-2021. «Альбиселесте» досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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