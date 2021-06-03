Васкес прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Вингер «Реала» Лукас Васкес после подписания нового трехлетнего контракта поблагодарил мадридский клуб за возможность проявить себя на высоком уровне.

- Когда я впервые здесь появился, даже не мог себе представить, что я смогу здесь долго играть и добиваться успехов. Попав на базу «Реала» с родителями и братом, мы увидели насколько здесь все огромное. Каждый клочок территории пропитан футболом. Я очень благодарен «Реалу» за всё, - заявил Васкес клубной пресс-службе.

- Я очень счастлив обновить контракт и радоваться пребыванию в «Реале» до 2024 года. Я клубный игрок, выросший на ценностях «Реала», и это делает меня и семью счастливыми. Я очень горд, это большая ответственность, - добавил Васкес.