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Васкес прокомментировал продление контракта с «Реалом»

03 Июня 2021, 19:46,

Вингер «Реала» Лукас Васкес после подписания нового трехлетнего контракта поблагодарил мадридский клуб за возможность проявить себя на высоком уровне.

- Когда я впервые здесь появился, даже не мог себе представить, что я смогу здесь долго играть и добиваться успехов. Попав на базу «Реала» с родителями и братом, мы увидели насколько здесь все огромное. Каждый клочок территории пропитан футболом. Я очень благодарен «Реалу» за всё, - заявил Васкес клубной пресс-службе.

- Я очень счастлив обновить контракт и радоваться пребыванию в «Реале» до 2024 года. Я клубный игрок, выросший на ценностях «Реала», и это делает меня и семью счастливыми. Я очень горд, это большая ответственность, - добавил Васкес.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
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