Кунде заявил о готовности покинуть «Севилью»

Защитник Жюль Кунде, выступающий в чемпионате Испании за «Севилью», заявил о желании сменить клубную прописку. Ранее об интересе к французскому игроку заявили «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

«В «Севилье» я смог улучшить свою игру. Ни в коем случае не жалею об этом выборе. Однако сейчас мне хочется поиграть еще в большем клубе», - передает слова футболиста Telefoot.

Действующее трудовое соглашение Кунде с андалусийцами рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник сыграл 34 поединка, забил два гола и сделал результативную передачу.