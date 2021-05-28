​Облак признан лучшим игроком чемпионата Испании в мае

Голкипер «Атлетико» Ян Облак был признан лучшим футболистом чемпионата Испании в мае. Об этом информирует пресс-служба Ла Лиги.

В мае Облак провёл за «Атлетико» пять матчей в чемпионате Испании. В двух из них словенский голкипер отстоял на ноль, а ещё в трёх пропустил по разу. «Матрасники» в этих пяти поединках четыре раза победили при одной ничьей.

Напомним, что «Атлетико» стал чемпионом Испании впервые с сезона 2013/2014 и 11-й раз в своей истории. В итоговой таблице команда Диего Симеоне опередила «Реал» на два зачётных балла.

Ян Облак выступает за «Атлетико» с лета 2014 года после перехода из «Бенфики».