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​Суарес - о своём уходе из «Барселоны»: «Куман не виноват, ему указали сверху»

25 Мая 2021, 08:44,

Форвард «Атлетико» Луис Суарес высказался по поводу своего ухода из «Барселоны» в прошлом году.

«Кто со мной плохо обращался? В первую очередь, президент. Хосеп Бартомеу говорил всё через прессу вместо того, чтобы позвонить и лично сказать, что я не нужен клубу», - цитирует Суареса испанский Sport со ссылкой на Movistar.

Фанаты «Барселоны» в уходе Луиса Суареса часто обвиняют Рональда Кумана, однако футболист считает, что это не так.

«Куман говорил так: «Мне сказали сказать вам…». Он говорил, что если я не уйду, он будет на меня рассчитывать. В любом случае, это было не тренерское решение. Ему пришло указание сверху», - сказал уругваец.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Рональд Куман
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