​Пау Торрес может оказаться слишком дорогим для «Барселоны»

«Барселона» во главе с избранным весной президентом Жоаном Лапортой планирует капитальный ремонт состава в летнее трансферное окно. Одна из главных целей каталонского клуба – центральный защитник Пау Торрес, выступающий за «Вильярреал».

Как сообщает Mundo Deportivo, Торрес может оказаться для «Барселоны» слишком дорогим. «Вильярреал» указывает каталонцам на пункт в контракте игрока, согласно которому трансфер можно осуществить за 60 миллионов евро. Каталонцы рассчитывают включить в сделку своего игрока, чтобы снизить цену.

В 43 матчах сезоне 2020/2021 24-летний Пау Торрес забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.