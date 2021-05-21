Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Пау Торрес может оказаться слишком дорогим для «Барселоны»

21 Мая 2021, 09:42,

«Барселона» во главе с избранным весной президентом Жоаном Лапортой планирует капитальный ремонт состава в летнее трансферное окно. Одна из главных целей каталонского клуба – центральный защитник Пау Торрес, выступающий за «Вильярреал».

Как сообщает Mundo Deportivo, Торрес может оказаться для «Барселоны» слишком дорогим. «Вильярреал» указывает каталонцам на пункт в контракте игрока, согласно которому трансфер можно осуществить за 60 миллионов евро. Каталонцы рассчитывают включить в сделку своего игрока, чтобы снизить цену.

В 43 матчах сезоне 2020/2021 24-летний Пау Торрес забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Вильярреал, Трансферы футбола - лето 2021, Пау Торрес
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