Куман - о недовольстве «Реала»: «Мы пришли к ситуации, когда непонятно определение игры рукой»

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11 Мая 2021, 09:07,
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Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на заявления представителей мадридского «Реала» о предвзятом судействе в поединке против «Севильи».
«Реал» недоволен работой судейской бригады? Если они считают, что рефери допустил ошибку, то это их проблемы. Я могу сказать лишь то, что сейчас мы пришли к ситуации, когда вообще сложно понять, как определять игру рукой», - приводит слова голландского специалиста газета Marca.
Напомним, что «королевский» клуб остался недоволен решением арбитра о назначении пенальти за игру рукой защитника Эдера Милитао. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рональд Куман