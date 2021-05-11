Куман - о недовольстве «Реала»: «Мы пришли к ситуации, когда непонятно определение игры рукой»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на заявления представителей мадридского «Реала» о предвзятом судействе в поединке против «Севильи».

«Реал» недоволен работой судейской бригады? Если они считают, что рефери допустил ошибку, то это их проблемы. Я могу сказать лишь то, что сейчас мы пришли к ситуации, когда вообще сложно понять, как определять игру рукой», - приводит слова голландского специалиста газета Marca.

Напомним, что «королевский» клуб остался недоволен решением арбитра о назначении пенальти за игру рукой защитника Эдера Милитао. Матч завершился вничью со счетом 2:2.