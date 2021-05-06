Отец Куртуа – о поведении Азара: «Непрофессионально»

Тьерри Куртуа, отец голкипера мадридского «Реала», прокомментировал поведение Эдена Азара после поражения от «Челси» (0:2). Бельгиец был замечен смеющимся в компании футболистов лондонского клуба.

«Это неразумный поступок. Не уверен, что Азар хотел кого-то обидеть, но болельщикам «Реала» больно смотреть на это. Непрофессионально смеяться на поле через несколько минут после того, как ты вылетел из Лиги чемпионов. Думаю, что Рамос должен будет поговорить с Эденом об этом. Азар может реабилитироваться, если принесёт «Реалу» чемпионство в оставшихся матчах», - цитирует Тьерри Куртуа Marca.