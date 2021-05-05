Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хочет перейти в «Барселону».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, аргентинец делает всё, чтобы продолжить карьеру в каталонском клубе, он очень хочет поиграть вместе с Лионелем Месси. Отмечается, что руководство «Барселоны» будет принимать решение по Агуэро в конце сезона, такая же ситуация и с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.

Напомним, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона, таким образом, он достанется своему новому клубу бесплатно. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 17 матчей и забил четыре гола.