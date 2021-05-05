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Агуэро хочет перейти в «Барселону»

05 Мая 2021, 18:24,

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хочет перейти в «Барселону».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, аргентинец делает всё, чтобы продолжить карьеру в каталонском клубе, он очень хочет поиграть вместе с Лионелем Месси. Отмечается, что руководство «Барселоны» будет принимать решение по Агуэро в конце сезона, такая же ситуация и с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.

Напомним, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона, таким образом, он достанется своему новому клубу бесплатно. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 17 матчей и забил четыре гола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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