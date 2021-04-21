«Атлетико» объявил о выходе из Суперлиги

Очередной клуб объявил о выходе из Суперлиги Европы. Им стал мадридский «Атлетико». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте «матрасников».

«На заседании совета директоров было принято решение об отказе от выступления в Суперлиге. Для нас очень важна гармония с болельщиками. Футболисты и тренерский штаб остались довольны решением клуба. Спортивные принципы должны преобладать над другими критериями», - гласит сообщение мадридского клуба.

О запуске Суперлиги стало известно в начале текущей недели. Эта новость вызвала негодование со стороны ФИФА и УЕФА. В итоге все клубы, представляющие АПЛ, покинули турнир.