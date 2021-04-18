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«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры с Месси о продлении контракта

18 Апреля 2021, 22:24,

«Барселона» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», президент каталонского клуба Жоан Лапорта в ближайшее время начнёт переговоры с Лионелем и его окружением. Управленец уверен, что ему удастся уговорить аргентинца остаться в клубе. Отмечается, что Хорхе Месси, отец Лионеля, прибыл в Барселону для проведения переговоров.

Напомним, что действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

33-летний аргентинец сыграл сорок матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать один гол и отдал тринадцать голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (4)
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0
ингерман
18 Апреля 2021, 23:16

ай ну и кто самый первый тут сказал шо этоц днарь никуды не уйдец и будец щиблеты начальныку лизать шобы не выгоняли.. ему и платить не нада - он за даром будец бегать шоб в другом клубе не позорица.. )))

0
artur_one
19 Апреля 2021, 00:05

Здоров бачок, он же просил в том году, чтобы его отпустили, но барса не разрешила. Почему ты считаешь, что он держится за барсу не понимаю. Походу тебя не правильно смысли сегодня

0
Артур Измаилов
18 Апреля 2021, 22:33

Постредтсвенный карлик какому то атлетику дубль сделал, сразу новый конктракт готовят. Пусть хотя бы ПСЖ забил бы это днище или Реалу...А так имеем самое распиаренное ДНО за всю историю футбола с кучей куплелных ЗМ и с громадной зарплатой!
карлик днище!!!

0
artur_one
19 Апреля 2021, 00:06

Турик, твои искрометные комменты на тему Месси уже всем известны. Только мне не понятно зачем ты постоянно одно и тоже повторяешь про него, как-будет мантру повторяешь и внушить себе пытаешься.

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