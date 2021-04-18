«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры с Месси о продлении контракта

«Барселона» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», президент каталонского клуба Жоан Лапорта в ближайшее время начнёт переговоры с Лионелем и его окружением. Управленец уверен, что ему удастся уговорить аргентинца остаться в клубе. Отмечается, что Хорхе Месси, отец Лионеля, прибыл в Барселону для проведения переговоров.

Напомним, что действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

33-летний аргентинец сыграл сорок матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать один гол и отдал тринадцать голевых передач.