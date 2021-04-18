«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры с Месси о продлении контракта

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18 Апреля 2021, 22:24,
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«Барселона» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», президент каталонского клуба Жоан Лапорта в ближайшее время начнёт переговоры с Лионелем и его окружением. Управленец уверен, что ему удастся уговорить аргентинца остаться в клубе. Отмечается, что Хорхе Месси, отец Лионеля, прибыл в Барселону для проведения переговоров.
Напомним, что действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
33-летний аргентинец сыграл сорок матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать один гол и отдал тринадцать голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси
ай ну и кто самый первый тут сказал шо этоц днарь никуды не уйдец и будец щиблеты начальныку лизать шобы не выгоняли.. ему и платить не нада - он за даром будец бегать шоб в другом клубе не позорица.. )))
Здоров бачок, он же просил в том году, чтобы его отпустили, но барса не разрешила. Почему ты считаешь, что он держится за барсу не понимаю. Походу тебя не правильно смысли сегодня
Постредтсвенный карлик какому то атлетику дубль сделал, сразу новый конктракт готовят. Пусть хотя бы ПСЖ забил бы это днище или Реалу...А так имеем самое распиаренное ДНО за всю историю футбола с кучей куплелных ЗМ и с громадной зарплатой!
карлик днище!!!
Турик, твои искрометные комменты на тему Месси уже всем известны. Только мне не понятно зачем ты постоянно одно и тоже повторяешь про него, как-будет мантру повторяешь и внушить себе пытаешься.