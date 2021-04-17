Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном увольнении из клуба.

«Странно, что я вообще должен что-то отвечать на такие вопросы. У нас была серия из девятнадцати матчей без поражений в чемпионате Испании, а меня спрашивают такое. Я понимаю вас, потому что вы просто делаете свою работу. Я должен уметь справляться с давлением, необходимо принять это. Ещё до игры я понимаю, что будет в том случае, если мы выиграем, а что будет, если мы проиграем. Я умею работать в такой среде», - цитирует Кумана Marca.

Сегодня, семнадцатого апреля, «Барселоне» предстоит сыграть с «Атлетиком» в финале Кубка Испании.