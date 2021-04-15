«Барселона» хочет вернуть Ольмо

Хавбек «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в Испании.

По информации Diario Sport, вернуть своего воспитанника хочет «Барселона», которая следит за ним уже несколько лет. При этом отмечается, что интерес к Ольмо проявляют сразу несколько больших европейских клубов.

22-летний испанец сыграл сорок матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал одиннадцать голевых передач. Контракт Ольмо с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тридцать восемь миллионов евро.