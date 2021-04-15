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«Барселона» хочет вернуть Ольмо

15 Апреля 2021, 21:48,

Хавбек «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в Испании.

По информации Diario Sport, вернуть своего воспитанника хочет «Барселона», которая следит за ним уже несколько лет. При этом отмечается, что интерес к Ольмо проявляют сразу несколько больших европейских клубов.

22-летний испанец сыграл сорок матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал одиннадцать голевых передач. Контракт Ольмо с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тридцать восемь миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Дани Ольмо
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