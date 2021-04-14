Алаба с большой долей вероятности перейдёт в «Реал»

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14 Апреля 2021, 17:42,
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Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в Испании.
Журналист Фабрицио Романо сообщил в своём подкасте, что австриец на 99% перейдёт в мадридский «Реал».
Контракт 28-летнего австрийца с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года, таким образом, он достанется своему новому клубу бесплатно.
Алаба сыграл тридцать девять матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивается стоимость Давида в пятьдесят пять миллионов евро.
Слухи о возможном переходе Алабы в «Реал» появляются в СМИ уже продолжительное время.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба