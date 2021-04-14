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Алаба с большой долей вероятности перейдёт в «Реал»

14 Апреля 2021, 17:42,

Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в Испании.

Журналист Фабрицио Романо сообщил в своём подкасте, что австриец на 99% перейдёт в мадридский «Реал».

Контракт 28-летнего австрийца с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года, таким образом, он достанется своему новому клубу бесплатно.

Алаба сыграл тридцать девять матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивается стоимость Давида в пятьдесят пять миллионов евро.

Слухи о возможном переходе Алабы в «Реал» появляются в СМИ уже продолжительное время.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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