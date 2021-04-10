Бензема близок к продлению контракта с «Реалом»

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10 Апреля 2021, 10:08,
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Французский форвард Карим Бензема может заключить новый трудовой договор с мадридским «Реалом». Об этом поведал его агент.
«Я уже когда-то говорил, что Карим хотел бы завершить карьеру в «Лионе», ведь это для него родной клуб. Однако в настоящий момент Бензема близок к подписанию нового трудового договора с «Реалом», - передает слова агента журналист Николо Скира в «Твиттере».
Напомним, что действующий трудовой договор Бензема с «королевским» клубом рассчитан до лета 2022-го года.
В нынешнем сезоне Карим провел 25 поединков, отметившись 18 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема