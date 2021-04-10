Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бензема близок к продлению контракта с «Реалом»

10 Апреля 2021, 10:08,

Французский форвард Карим Бензема может заключить новый трудовой договор с мадридским «Реалом». Об этом поведал его агент.

«Я уже когда-то говорил, что Карим хотел бы завершить карьеру в «Лионе», ведь это для него родной клуб. Однако в настоящий момент Бензема близок к подписанию нового трудового договора с «Реалом», - передает слова агента журналист Николо Скира в «Твиттере».

Напомним, что действующий трудовой договор Бензема с «королевским» клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне Карим провел 25 поединков, отметившись 18 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола