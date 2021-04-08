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Все трое детей Гризманна родились 8 апреля

08 Апреля 2021, 16:18,

В четверг, восьмого апреля, форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Ребёнка назвали Альба, о чём сам футболист сообщил посредством своей странички в Twitter.

Интересно, что все трое детей Гризманна родились восьмого апреля, но в разные годы. В 2016 году у француза родилась дочка Мия, а в 2019 году – сын Амаро.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провёл за «Барселону» сорок один матч во всех соревнованиях. На счету француза четырнадцать голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.

Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года после перехода из «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (4)
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0
Underdog
08 Апреля 2021, 17:08

Интересно, если отнять 9 месяцев, то какая будет знаменательная дата у Гризманна, что он так четко работает в этот день?))))

0
overkill666
08 Апреля 2021, 17:45

ну 8 июля, в отпуске, видимо, нахлобучивает )

0
Underdog
08 Апреля 2021, 17:59

О!!! 14 июля-взятие Бастилии. Национальный праздник у них)))

0
overkill666
08 Апреля 2021, 16:59

Ювелир...

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