Все трое детей Гризманна родились 8 апреля

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08 Апреля 2021, 16:18,
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В четверг, восьмого апреля, форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Ребёнка назвали Альба, о чём сам футболист сообщил посредством своей странички в Twitter.
Интересно, что все трое детей Гризманна родились восьмого апреля, но в разные годы. В 2016 году у француза родилась дочка Мия, а в 2019 году – сын Амаро.
В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провёл за «Барселону» сорок один матч во всех соревнованиях. На счету француза четырнадцать голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.
Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года после перехода из «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн
Интересно, если отнять 9 месяцев, то какая будет знаменательная дата у Гризманна, что он так четко работает в этот день?))))
ну 8 июля, в отпуске, видимо, нахлобучивает )
О!!! 14 июля-взятие Бастилии. Национальный праздник у них)))
Ювелир...