Все трое детей Гризманна родились 8 апреля

В четверг, восьмого апреля, форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Ребёнка назвали Альба, о чём сам футболист сообщил посредством своей странички в Twitter.

Интересно, что все трое детей Гризманна родились восьмого апреля, но в разные годы. В 2016 году у француза родилась дочка Мия, а в 2019 году – сын Амаро.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провёл за «Барселону» сорок один матч во всех соревнованиях. На счету француза четырнадцать голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.

Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года после перехода из «Атлетико».