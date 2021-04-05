​«Фанатам «Севильи» соврали»: Рамос рассказал о своём переходе в «Реал»

Защитник Серхио Рамос вспомнил свой переход из «Севилью» в «Реал» в 2005 году.

«Самая большая моя ошибка заключалась в том, что я не дал объяснений, а позволил людям объяснить всё за меня. Мой трансфер был результатом договорённости между «Севильей» и «Реалом». Его согласовали президенты Хосе Мария дель Нидо и Флорентино Перес. Никакой выплаты отступных, это была продажа.

Фанатам «Севильи» врали, поэтому они так меня приняли. Именно из-за этого вранья я так реагировал, когда забивал «Севилье». Я никогда не прощу боли, которую испытали мои бабушка и дедушка, которые даже не могли пойти на стадион. Если вернуть время назад, я бы принял такое же решение, но я бы не позволил другим объяснить свой переход.

Я до самой смерти буду севиллистой, но также я могу заглавными буквами написать, что я капитан «Реала» и сборной Испании», - приводит Estadio Deportivo слова Рамоса из документального фильма о нём, премьера которого состоится в пятницу.