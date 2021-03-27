Пуйоль возвращается в «Барселону»

Экс-защитник национальной сборной Испании и каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль возвращается в стан «сине-гранатовых», утверждает TV3.

По данным телеканала, бывший футболист не будет заниматься спортивным вопросами клуба. Он будет принимать участие в реализации различных социальных проектов в фонде «Барселоны».

Напомним, что Карлес всю свою карьеру провел в составе каталонского гранда. Цвета «Барселоны» Пуйоль защищал с 1999-го по 2014-й год.

В активе экс-защитника шесть титулов чемпиона Испании, два кубка Испании, шесть суперкубков Испании, а также три трофея Лиги чемпионов.