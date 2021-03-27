Пуйоль возвращается в «Барселону»

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27 Марта 2021, 12:18,
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Экс-защитник национальной сборной Испании и каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль возвращается в стан «сине-гранатовых», утверждает TV3.
По данным телеканала, бывший футболист не будет заниматься спортивным вопросами клуба. Он будет принимать участие в реализации различных социальных проектов в фонде «Барселоны».
Напомним, что Карлес всю свою карьеру провел в составе каталонского гранда. Цвета «Барселоны» Пуйоль защищал с 1999-го по 2014-й год.
В активе экс-защитника шесть титулов чемпиона Испании, два кубка Испании, шесть суперкубков Испании, а также три трофея Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Карлес Пуйоль