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Паредес: «ПСЖ» запретил обсуждать трансфер Месси»

15 Марта 2021, 12:57,

Хавбек французского «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что руководство клуба запретило ему отвечать на вопросы о возможном трансфере нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«В клубе мне сказали, что не нужно говорить о Месси. Мы все считаем, что Лионель должен сам все решить по окончании текущего сезона», - приводит слова аргентинского полузащитника Le Journal Du Dimanche.

Главным конкурентом «ПСЖ» в споре за Месси считается «Манчестер Сити». Действующий контракт Лионеля с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года.

В текущем сезоне Примеры аргентинец сыграл 24 матча, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Леандро Паредес
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