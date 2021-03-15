Паредес: «ПСЖ» запретил обсуждать трансфер Месси»

Хавбек французского «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что руководство клуба запретило ему отвечать на вопросы о возможном трансфере нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«В клубе мне сказали, что не нужно говорить о Месси. Мы все считаем, что Лионель должен сам все решить по окончании текущего сезона», - приводит слова аргентинского полузащитника Le Journal Du Dimanche.

Главным конкурентом «ПСЖ» в споре за Месси считается «Манчестер Сити». Действующий контракт Лионеля с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года.

В текущем сезоне Примеры аргентинец сыграл 24 матча, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.