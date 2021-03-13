Три гранда нацелились на защитника «Валенсии»

Защитник Хосе Гайя, права на которого принадлежат «Валенсии», является трансферной целью сразу нескольких европейских грандов. Об этом рапортует ESPN.

По информации источника, в услугах 25-летнего испанского футболиста заинтересованы французский «ПСЖ», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». «Летучие мыши» не хотели бы расставаться с игроком, но финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, может заставить клуб продать защитника.

В нынешнем сезоне Гайя принял участие в 24 встречах и отметился четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.