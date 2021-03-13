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Три гранда нацелились на защитника «Валенсии»

13 Марта 2021, 09:21,

Защитник Хосе Гайя, права на которого принадлежат «Валенсии», является трансферной целью сразу нескольких европейских грандов. Об этом рапортует ESPN.

По информации источника, в услугах 25-летнего испанского футболиста заинтересованы французский «ПСЖ», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». «Летучие мыши» не хотели бы расставаться с игроком, но финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, может заставить клуб продать защитника.

В нынешнем сезоне Гайя принял участие в 24 встречах и отметился четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, ПСЖ, Хосе Гайя
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