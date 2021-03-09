Лапорта обозначил трансферные цели «Барселоны»

Стали известны трансферные планы нового президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты. Как информирует Mundo Deportivo, руководитель нацелен на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу.

Стоит отметить, что оба футболиста могут достаться «сине-гранатовым» бесплатно, поскольку их контракты с клубами истекают по завершении нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Агуэро со стороны туринского «Ювентуса». Алабу связывали с возможным переходом во французский «ПСЖ» и мадридский «Реал», однако гранды не смогли договориться с австрийцем о подписании трудового договора.