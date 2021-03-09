Лапорта обозначил трансферные цели «Барселоны»

|
09 Марта 2021, 11:45,
|
|
Стали известны трансферные планы нового президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты. Как информирует Mundo Deportivo, руководитель нацелен на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу.
Стоит отметить, что оба футболиста могут достаться «сине-гранатовым» бесплатно, поскольку их контракты с клубами истекают по завершении нынешнего сезона.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Агуэро со стороны туринского «Ювентуса». Алабу связывали с возможным переходом во французский «ПСЖ» и мадридский «Реал», однако гранды не смогли договориться с австрийцем о подписании трудового договора.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021, Жоан Лапорта
нацеливальщик Лапорта уже кривит глазом , Агуэр уже почти на пенсии , и это игрок Атлетико , конечно же он скорее вернется туда нежели в Барсу , про Алабу и ,,даром ,, так это вообще сказки , шейхи не смогли удовлетворить его аппетит , да и не нужен он Барсе , этот чувак очень любит бабло , а потом только футбол , и при слове австриец просто удыхаю со смеху , смесь филипинца с нигирийцем это тот микс из которого получаются австрийцы )))
Дело в том что филлипинец и нигериец создали это "чудо" как раз в Австрии ))))... а по поводу Агуеро игрок как раз под стать типажу Барсы, только возраст уже не тот годик или два может погонять потом только лавку подтирать....
то что этого чудилу зачали в австрии я в курсе , по поводу Ануэра скажу что это игрок который играл бы в любом клубе на уровне , а в Барсу он не пойдет не потому что стиль не подходит а потому что его становление и слава пришли к нему в Атлетико . Его звал к себе перед Сити Реал , я думаю он не пошел туда лишь по той причине что бы не стать изгоем в ЛА ЛИГЕ , по этой же причине он не пойдет и в Барсу , можно было бы пойти из за бобла , да баба в Барсе ныне не особо , так что я думаю этот вариант не вариант , ну а так я был рад видеть его в любом клубе Ла лиги ))