​Пике снова получил травму

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04 Марта 2021, 15:38,
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Херард Пике стал одним из главных героев вечера среды, когда «Барселона» проводила ответный полуфинал Кубка Испании против «Севильи». Именно Пике в добавленное ко второму тайму время забил гол и перевёл игру в экстра-тайм.
Пике отыграл все 120 минут, но при этом получил травму. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». Обследование выявило у Херарда растяжение внутренней боковой связки левого колена.
Точные сроки восстановления Пике «Барселона» не называет.
Напомним, что в средине февраля Херард Пике вернулся на футбольное поле после пропущенных трёх месяцев.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Херард Пике
Да, это реально печать для Барселоны, но верю в чудо против ПСЖ.
очень плохо. и так в Париже шансы были небольшими, а теперь вообще близки к нулю.
ничего ничего Шакирка поставит любого на ноги за считанные дни....
напоминает дедушку Кьеллини