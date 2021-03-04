​Пике снова получил травму

Херард Пике стал одним из главных героев вечера среды, когда «Барселона» проводила ответный полуфинал Кубка Испании против «Севильи». Именно Пике в добавленное ко второму тайму время забил гол и перевёл игру в экстра-тайм.

Пике отыграл все 120 минут, но при этом получил травму. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». Обследование выявило у Херарда растяжение внутренней боковой связки левого колена.

Точные сроки восстановления Пике «Барселона» не называет.

Напомним, что в средине февраля Херард Пике вернулся на футбольное поле после пропущенных трёх месяцев.