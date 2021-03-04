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​Пике снова получил травму

04 Марта 2021, 15:38,

Херард Пике стал одним из главных героев вечера среды, когда «Барселона» проводила ответный полуфинал Кубка Испании против «Севильи». Именно Пике в добавленное ко второму тайму время забил гол и перевёл игру в экстра-тайм.

Пике отыграл все 120 минут, но при этом получил травму. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». Обследование выявило у Херарда растяжение внутренней боковой связки левого колена.

Точные сроки восстановления Пике «Барселона» не называет.

Напомним, что в средине февраля Херард Пике вернулся на футбольное поле после пропущенных трёх месяцев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
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Комментарии (4)
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0
online
04 Марта 2021, 17:10

Да, это реально печать для Барселоны, но верю в чудо против ПСЖ.

0
pol-black
04 Марта 2021, 16:41

очень плохо. и так в Париже шансы были небольшими, а теперь вообще близки к нулю.

0
Misha_diablo_football
04 Марта 2021, 16:16

ничего ничего Шакирка поставит любого на ноги за считанные дни....

0
Sergo
04 Марта 2021, 15:52

напоминает дедушку Кьеллини

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