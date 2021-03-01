​Арестован бывший президент «Барселоны» Бартомеу

Хосеп Бартомеу, который ещё не так давно занимал кресло президента «Барселоны», был арестован. Как сообщает Daily Mail, также арестованы были генеральный директор Оскар Грау и глава юридической службы клуба Роман Гомес Понти.

Ранее испанские СМИ сообщали, что в офисах «Барселоны» проходят обыски. По данным источников, обыски связаны с делом, в ходе которого руководители клуба обвинялись в проведении клеветнической кампании в социальных сетях против действующих и бывших игроков клуба, критиковавших руководство.

Напомним, что примерно месяц назад в СМИ просочился контракт Лионеля Месси. Бартомеу, Грау и Понти фигурировали в числе лиц, которые могли быть причастны к утечке информации.