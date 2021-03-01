Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Арестован бывший президент «Барселоны» Бартомеу

01 Марта 2021, 14:16,

Хосеп Бартомеу, который ещё не так давно занимал кресло президента «Барселоны», был арестован. Как сообщает Daily Mail, также арестованы были генеральный директор Оскар Грау и глава юридической службы клуба Роман Гомес Понти.

Ранее испанские СМИ сообщали, что в офисах «Барселоны» проходят обыски. По данным источников, обыски связаны с делом, в ходе которого руководители клуба обвинялись в проведении клеветнической кампании в социальных сетях против действующих и бывших игроков клуба, критиковавших руководство.

Напомним, что примерно месяц назад в СМИ просочился контракт Лионеля Месси. Бартомеу, Грау и Понти фигурировали в числе лиц, которые могли быть причастны к утечке информации.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хосеп Бартомеу, Оскар Грау
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
01 Марта 2021, 16:16

Это какие то мультики , за это арестовывать ??? смешно просто , а вот то что там не все гладко с контрактами , так это может быть .

0
snk6565
01 Марта 2021, 14:35

По ходу, щас нароют кладбище скелетов в шкафу...как бы не стать барселонке банкротом во всех смыслах

0
ингерман
01 Марта 2021, 14:26

вот это поворот.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола