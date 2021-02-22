Филипе Луис рассказал о подготовке к играм против Месси

Экс-игрок «Челси» Филипе Луис рассказал, как готовился к матчам против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я долго изучал игру Месси, чтобы подготовиться к матчам против «Барселоны». Я смотрел за ним каждый раз, когда он получает мяч, мне приходилось пересматривать видео по несколько раз, в один момент я понял, что Месси не продумывает план действий заранее. Он импровизирует.

Лионель оценивает положение защитников, видит их движения, только после этого принимает решение, его невозможно прочитать», - цитирует бразильского футболиста The Guardian.

Луис известен по своим выступлениям за мадридский «Атлетико».