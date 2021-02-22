Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Филипе Луис рассказал о подготовке к играм против Месси

22 Февраля 2021, 21:38,

Экс-игрок «Челси» Филипе Луис рассказал, как готовился к матчам против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я долго изучал игру Месси, чтобы подготовиться к матчам против «Барселоны». Я смотрел за ним каждый раз, когда он получает мяч, мне приходилось пересматривать видео по несколько раз, в один момент я понял, что Месси не продумывает план действий заранее. Он импровизирует.

Лионель оценивает положение защитников, видит их движения, только после этого принимает решение, его невозможно прочитать», - цитирует бразильского футболиста The Guardian.

Луис известен по своим выступлениям за мадридский «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Филипе Луис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CERG
22 Февраля 2021, 22:01

Прочитать то его не сложно, Луис) А вот остановить одному, увы, невозможно..

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола