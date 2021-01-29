Почеттино высказался о возможном трансфере Рамоса в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном трансфере испанского защитника Серхио Рамоса.

«Наш клуб внимательно следит за трансферным рынком и изучает футболистов, которых можно подписать. По ситуации с Рамосом все будет понятно через два-три месяца. Если Серхио решится на трансфер, то окажется в прекрасном клубе, который одержим победами», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Напомним, что Рамос отклонил предложение мадридского «Реала» о продлении контракта. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2021-го года.