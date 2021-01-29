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Почеттино высказался о возможном трансфере Рамоса в «ПСЖ»

29 Января 2021, 08:28,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном трансфере испанского защитника Серхио Рамоса.

«Наш клуб внимательно следит за трансферным рынком и изучает футболистов, которых можно подписать. По ситуации с Рамосом все будет понятно через два-три месяца. Если Серхио решится на трансфер, то окажется в прекрасном клубе, который одержим победами», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Напомним, что Рамос отклонил предложение мадридского «Реала» о продлении контракта. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Маурисио Почеттино, Трансферы футбола - зима 2021
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