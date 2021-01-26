​В «Барселоне» игрокам задерживают зарплату

|
26 Января 2021, 17:46,
|
|
Футболисты «Барселоны» получают заработную плату два раза в год – в июне и в декабре. Тем не менее, в прошлом месяце игроки каталонской команды ничего не получили даже с учётом того, что они пошли на сокращение зарплаты в условиях пандемии, сообщает COPE.
По данным источника, каталонский клуб обещает футболистам выплатить заработную плату в феврале. Всё настолько плохо, что «Барселона» попросит ради этого кредит.
Финансовый отчёт «Барселоны» говорит о том, что задолженность клуба составляет 1,173 миллиарда евро. Новому президенту каталонского клуба будет непросто решить финансовые проблемы.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона
Да, дорого обходится Барсе "инопланетянин"! Тем более, что толк от него почти нулевой.