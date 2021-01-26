«Барселона» планирует бесплатно подписать защитника «ПСЖ»

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26 Января 2021, 09:49,
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Фланговый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Предложить контракт 27-летнему футболисту может каталонская «Барселона», сообщает издание Mundo Deportivo.
Источник рапортует, что «сине-гранатовые» рассматривают Берната в качестве альтернативы Хорди Альбе. «Барселона» может подписать Хуана бесплатно, поскольку контракт игрока с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.
В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел три поединка, в которых получил две желтые карточки. В настоящий момент Бернат восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Хуан Бернат