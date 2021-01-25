​«Реал» не готов платить за Мбаппе 160 млн евро, в сделку могут включить Винисиуса

Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаётся предметом спекуляций. Несколько дней назад футболист дал интервью, в котором рассказал, что не торопится принимать решение. Килиан не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», а через год уходить.

Как сообщает ABC, «ПСЖ» в случае непродления контракта с Мбаппе ближайшим летом будет готов продать форварда за 160 миллионов евро. «Реал» не может позволить себе потратить такую сумму, поэтому частью сделки может стать Винисиус Жуниор. По данным источника, парижский клуб заинтересован в том, чтобы молодой бразилец стал частью сделки.