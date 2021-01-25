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​«Реал» не готов платить за Мбаппе 160 млн евро, в сделку могут включить Винисиуса

25 Января 2021, 16:35,

Global Look Press

Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаётся предметом спекуляций. Несколько дней назад футболист дал интервью, в котором рассказал, что не торопится принимать решение. Килиан не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», а через год уходить.

Как сообщает ABC, «ПСЖ» в случае непродления контракта с Мбаппе ближайшим летом будет готов продать форварда за 160 миллионов евро. «Реал» не может позволить себе потратить такую сумму, поэтому частью сделки может стать Винисиус Жуниор. По данным источника, парижский клуб заинтересован в том, чтобы молодой бразилец стал частью сделки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
25 Января 2021, 17:12

Винни + 80-100 лямов будет нормальной ценой...

0
pol-black
25 Января 2021, 17:01

шейхи думают, что в Париже бегунок перестанет по воротам промахиваться?

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