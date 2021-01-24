Бутрагеньо: «Модрич делает этот вид спорта лучше»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо лестно отозвался о полузащитнике Луке Модриче после победы над «Алавесом» (4:1).

«Есть игроки, которые делают наш вид спорта лучше. Пропуск мяча на Менди в первом тайме – это красота. Модрич многое дал нам, дает и будет продолжать давать. Иметь такого игрока в составе – это роскошь», - цитирует Бутрагеньо Movistar+.

35-летний Модрич сыграл двадцать пять матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение хорвата со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2021 года.