​«Барселона» обжалует дисквалификацию Месси

«Барселона» посредством своего официального сайта сообщила о намерении подать апелляцию на дисквалификацию Лионеля Месси. Звёздного аргентинца дисквалифицировали на две игры за отмашку от соперника в игре за Суперкубок Испании против «Атлетика» из Бильбао.

Решение каталонского клуба обжаловать дисквалификацию Месси можно считать неожиданным, ведь наказание для игрока за такое нарушение кажется вполне соизмеримым. В Испании ранее писали, что два матча дисквалификации – минимум, который может получить Месси.

Напомним, «Барселона» проиграла «Атлетику» в финала Суперкубка со счётом 2:3.