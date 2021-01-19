​«Барселона» обжалует дисквалификацию Месси

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19 Января 2021, 17:21,
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«Барселона» посредством своего официального сайта сообщила о намерении подать апелляцию на дисквалификацию Лионеля Месси. Звёздного аргентинца дисквалифицировали на две игры за отмашку от соперника в игре за Суперкубок Испании против «Атлетика» из Бильбао.
Решение каталонского клуба обжаловать дисквалификацию Месси можно считать неожиданным, ведь наказание для игрока за такое нарушение кажется вполне соизмеримым. В Испании ранее писали, что два матча дисквалификации – минимум, который может получить Месси.
Напомним, «Барселона» проиграла «Атлетику» в финала Суперкубка со счётом 2:3.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Нельзя убогих обижать.
Они правы - нужно было удалять игрока Бильбао за то, что подставился под божественные руки.
Совсем офигели...со своей карликоманией...я бы при рассмоьрении аппеляции, наоборот усугубил...для неприкасаемого