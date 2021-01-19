Лопетеги: «Команда должна становиться лучше»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги доволен выступлениями своей команды.

«К счастью, мы продолжаем участвовать во всех соревнованиях, график очень плотный, приходится играть каждые три дня. Надеюсь, что всё будет продолжаться таким же образом. Команда должна становиться лучше. Понятно, что у нас мало времени на тренировки, но мы должны извлечь максимум из того, что имеем», - цитирует Лопетеги пресс-служба клуба.

После семнадцати туров «Севилья» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отметим, что подопечные Лопетеги вышли и в плей-офф Лиги чемпионов, где испанскому клубу предстоит сразиться с дортмундской «Боруссией».