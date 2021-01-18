​Решение о дисквалификации Месси будет принято во вторник

В воскресенье вечером «Барселона» проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Испании. В концовке экстра-тайма красную карточку за отмашку получил лидер каталонцев Лионель Месси.

Как сообщает RAC1, решение о дисквалификации Месси будет принято Комитетом по соревнованиям во вторник, девятнадцатого января.

Ранее сообщалось, что за удар соперника Месси могут дисквалифицировать на четыре матча. Если же в действиях аргентинца усмотрят агрессивное поведение, срок дисквалификации может оказаться более существенным и даже составить двенадцать игр.

Стоит сказать, что эта красная карточка стала первой для Лионеля Месси в его клубной карьере.