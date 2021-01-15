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Дембеле: «Переход в «Атлетико» - шаг вперёд для меня»

15 Января 2021, 10:39,

Global Look Press

Нападающий Мусса Дембеле прокомментировал свой переход из французского «Лиона» в мадридский «Атлетико».

«Для меня это шаг вперед. «Атлетико» - большой клуб, который известен во всем мире. Я очень рад и не могу дождаться, когда сыграю за эту команду. Надеюсь, вместе мы добьемся многого», - передает слова футболиста газета Marca.

Мусса перешел в стан «матрасников» на правах аренды за 1,5 миллиона евро. В договоре прописан пункт о выкупе нападающего за 33,5 миллиона евро.

В настоящий момент «Атлетико» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая идущий вторым «Реал» на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Мусса Дембеле
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