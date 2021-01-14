​Руссо снялся с президентской гонки в «Барселоне»

Эмили Руссо снял свою кандидатуру с президентской гонки в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo. Руссо собрал 2510 подписей, что превышало необходимый порог в 2257 подписей. Тем не менее, около 500 подписей оказалась сомнительными, и Эмили принял решение выйти из гонки.

За должность президента «Барселоны» поборются три кандидата – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

В пятницу стартует предвыборная кампания, а сами выборы назначены на 24 января. Голосование будет проходить в десяти разных местах. Это Барселона, Таррагона, Лерида, Жирона, Тортоса, Андорра-ла-Велья, Мадрид, Севилья, Валенсия, Пальма-де-Майорка.