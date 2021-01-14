Модрич рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте с «Реалом»

35-летний хорватский полузащитник Лука Модрич ответил на вопрос о возможном продлении сотрудничества с мадридским «Реалом».

«Новый контракт? Мы ведем переговоры, я очень доволен, как они продвигаются», - передает слова опытного футболиста «Твиттер» Madrid Xtra.

Напомним, что действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до завершения текущего сезона. Модрич выступает в составе «королевского» клуба с 2012-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 17 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.