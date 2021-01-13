Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Лапорта: «Барселона» не подписала Роналду в 2003 году, выбрав Роналдиньо»

13 Января 2021, 16:45,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, который уже занимал эту должность с 2003 по 2010 год, рассказал о том, что в своё время каталонцы могли купить Криштиану Роналду.

«Мы собирались подписать Роналдиньо и Рафу Маркеса. Тогда нам предложили Криштиану Роналду, который играл за «Спортинг». Один из агентов сказал, что у них есть игрок, которого они продают «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро, но могли продать нам за 17 миллионов евро.

Но в то время мы уже инвестировали в Роналдиньо. Криштиану играл больше на фланге, а не в центре. Нам казалось, что на флангах у нас всё в порядке, поэтому мы отказались. Я не жалею об этом», - приводит слова Лапорты Marca, ссылаясь на разговор функционера с Iniestazo.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Криштиану Роналду, Роналдиньо, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола