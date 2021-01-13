​Лапорта: «Барселона» не подписала Роналду в 2003 году, выбрав Роналдиньо»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, который уже занимал эту должность с 2003 по 2010 год, рассказал о том, что в своё время каталонцы могли купить Криштиану Роналду.

«Мы собирались подписать Роналдиньо и Рафу Маркеса. Тогда нам предложили Криштиану Роналду, который играл за «Спортинг». Один из агентов сказал, что у них есть игрок, которого они продают «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро, но могли продать нам за 17 миллионов евро.

Но в то время мы уже инвестировали в Роналдиньо. Криштиану играл больше на фланге, а не в центре. Нам казалось, что на флангах у нас всё в порядке, поэтому мы отказались. Я не жалею об этом», - приводит слова Лапорты Marca, ссылаясь на разговор функционера с Iniestazo.