«Барселона» передумала продавать Фирпо

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13 Января 2021, 10:12,
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Защитник Жуниор Фирпо не покинет каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно, утверждает газета Marca.
Согласно данным источника, руководство каталонского гранда передумало расставаться с 24-летним исполнителем в январе. В клубе опасаются проблем с ротацией в случае трансфера Фирпо.
Ранее СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны миланского «Интера».
Цвета «Барселоны» Жуниор защищает с 2019-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Фирпо принял участие всего в четырех встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице после 18 туров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Жуниор Фирпо