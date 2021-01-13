«Барселона» передумала продавать Фирпо

Защитник Жуниор Фирпо не покинет каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно, утверждает газета Marca.

Согласно данным источника, руководство каталонского гранда передумало расставаться с 24-летним исполнителем в январе. В клубе опасаются проблем с ротацией в случае трансфера Фирпо.

Ранее СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны миланского «Интера».

Цвета «Барселоны» Жуниор защищает с 2019-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Фирпо принял участие всего в четырех встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице после 18 туров.