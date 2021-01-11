Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бускетс – о 600 матчах за «Барселону»: «Горжусь этим достижением»

11 Января 2021, 23:00,

Global Look Press

Матч против «Гранады» стал для полузащитника Серхио Бускетса 600-м за «Барселону». Больше сыграли лишь три футболиста - Андрес Иньеста, Лионель Месси и Хави.

«Я очень рад и горжусь этим достижением, лишь трём игрокам до меня покорялась эта цифра. Все они – превосходные футболисты, с которыми мне посчастливилось играть. Я счастлив, что у меня такая карьера. Хотел бы поблагодарить одноклубников, персонал и всех тех, кто поддерживал меня все эти годы. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много матчей за «Барселону», - сказал испанский полузащитник в интервью пресс-службе клуба.

Отметим, что Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Бускетс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола