Бускетс – о 600 матчах за «Барселону»: «Горжусь этим достижением»

Матч против «Гранады» стал для полузащитника Серхио Бускетса 600-м за «Барселону». Больше сыграли лишь три футболиста - Андрес Иньеста, Лионель Месси и Хави.

«Я очень рад и горжусь этим достижением, лишь трём игрокам до меня покорялась эта цифра. Все они – превосходные футболисты, с которыми мне посчастливилось играть. Я счастлив, что у меня такая карьера. Хотел бы поблагодарить одноклубников, персонал и всех тех, кто поддерживал меня все эти годы. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много матчей за «Барселону», - сказал испанский полузащитник в интервью пресс-службе клуба.

Отметим, что Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года.