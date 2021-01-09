Симеоне высказался о возможном уходе из «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Я всегда думаю, что завтра меня могут отправить в отставку. Постоянно живу со специальным подходом от матча к матчу. Я уже неоднократно говорил, что меня все устраивает в «Атлетико». Мы преодолели переходный период и сейчас успешно выступаем в Примере и Лиге чемпионов», - приводит слова аргентинского тренера портал Goal.

Ранее сообщалось, что «матрасники» предложат Симеоне новый трудовой договор. Нынешний контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.