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«Хетафе» арендовал полузащитника «Реала» Кубо

08 Января 2021, 17:18,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо перешёл в «Хетафе» на правах аренды.

Как сообщила пресс-служба «сливочных», аренда футболиста рассчитана до конца нынешнего сезона.

Отметим, что летом 19-летнего японца арендовал «Вильярреал», но досрочно вернул футболиста, оставшись недовольным его игрой. Соглашение Такефусы с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Кубо сыграл девятнадцать матчей за испанский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи.

В столь юном возрасте на счету Такефусы уже одиннадцать матчей за сборную Японии, за которую он дебютировал в июне 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Хетафе, Такефуса Кубо, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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