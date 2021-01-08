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«Реал» определился с преемником Зидана

08 Января 2021, 10:29,

Global Look Press

Боссы мадридского «Реала» определились с кандидатурой тренера, который может заменить Зинедина Зидана у руля команды.

Как информирует издание AS, «сливочные» хотят назначить наставником бывшего форварда команды Рауля Гонсалеса, который сейчас работает с дублерами.

Рауль возглавляет вторую команду «галактикос» с 2019-го года. Под его руководством клуб выиграл Юношескую лигу УЕФА.

После 17 туров чемпионата Испании мадридский гранд набрал 36 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Следующий матч «королевский» клуб проведет на выезде против «Осасуны».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Рауль Гонсалес
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