«Реал» определился с преемником Зидана

Боссы мадридского «Реала» определились с кандидатурой тренера, который может заменить Зинедина Зидана у руля команды.

Как информирует издание AS, «сливочные» хотят назначить наставником бывшего форварда команды Рауля Гонсалеса, который сейчас работает с дублерами.

Рауль возглавляет вторую команду «галактикос» с 2019-го года. Под его руководством клуб выиграл Юношескую лигу УЕФА.

После 17 туров чемпионата Испании мадридский гранд набрал 36 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Следующий матч «королевский» клуб проведет на выезде против «Осасуны».