​«Реал» до сих пор не предложил новый контракт Рамосу

Защитник «Реала» Серхио Рамос в первый день января получил право вести переговоры с другими клубами, поскольку до истечения его контракта остаётся менее полугода. Как сообщает Cadena Cope, капитан «сливочных» до сих пор не получил предложения от клуба по поводу нового трудового договора.

Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после перехода из «Севильи». В 666 матчах за клуб в различных соревнованиях защитник записал на свой счёт ровно 100 голов и 40 результативных передач на партнёров.

Весной Рамос отпразднует свой тридцать пятый день рождения.