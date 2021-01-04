Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Реал» до сих пор не предложил новый контракт Рамосу

04 Января 2021, 15:23,

Global Look Press

Защитник «Реала» Серхио Рамос в первый день января получил право вести переговоры с другими клубами, поскольку до истечения его контракта остаётся менее полугода. Как сообщает Cadena Cope, капитан «сливочных» до сих пор не получил предложения от клуба по поводу нового трудового договора.

Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после перехода из «Севильи». В 666 матчах за клуб в различных соревнованиях защитник записал на свой счёт ровно 100 голов и 40 результативных передач на партнёров.

Весной Рамос отпразднует свой тридцать пятый день рождения.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне
Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола