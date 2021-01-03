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​ФИФА приостановила дисквалификацию Триппьера

03 Января 2021, 00:58,

Global Look Press

ФИФА приостановила дисквалификацию защитника «Атлетико» Кирана Триппьера до получения дополнительной информации от Футбольной ассоциации Англии в адрес мадридского клуба. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на издание Marca.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии наложила на Триппьера дисквалификацию сроком на десять недель за нарушение правил ставок в ситуации со своим переходом в «Атлетико» из «Тоттенхэма».

Триппьер не отправился на гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса», поэтому в воскресенье не сможет помочь своей команде, несмотря на приостановку его наказания.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Киран Триппьер
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