​ФИФА приостановила дисквалификацию Триппьера

ФИФА приостановила дисквалификацию защитника «Атлетико» Кирана Триппьера до получения дополнительной информации от Футбольной ассоциации Англии в адрес мадридского клуба. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на издание Marca.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии наложила на Триппьера дисквалификацию сроком на десять недель за нарушение правил ставок в ситуации со своим переходом в «Атлетико» из «Тоттенхэма».

Триппьер не отправился на гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса», поэтому в воскресенье не сможет помочь своей команде, несмотря на приостановку его наказания.