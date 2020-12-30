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Месси, Рамос и Алаба включены в рейтинг лучших свободных агентов лета 2021 года

30 Декабря 2020, 08:24,

Global Look Press

Журналисты издания Sky Sports опубликовали список из 20 лучших игроков, контракты которых истекают летом 2021-го года.

В него были включены многие известные игроки: Лионель Месси («Барселона»), Давид Алаба («Бавария»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Мемфис Депай («Лион»), Анхель ди Мария («ПСЖ»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Оливье Жиру («Челси»).

Все эти футболисты могут вести переговоры с другими клубами с первого января 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
30 Декабря 2020, 08:43

Хороший состав получится из них можно слепить сборную мира....

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