Месси, Рамос и Алаба включены в рейтинг лучших свободных агентов лета 2021 года

Журналисты издания Sky Sports опубликовали список из 20 лучших игроков, контракты которых истекают летом 2021-го года.

В него были включены многие известные игроки: Лионель Месси («Барселона»), Давид Алаба («Бавария»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Мемфис Депай («Лион»), Анхель ди Мария («ПСЖ»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Оливье Жиру («Челси»).

Все эти футболисты могут вести переговоры с другими клубами с первого января 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «ПСЖ».