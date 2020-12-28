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​Месси – лучший футболист по голам в чемпионате без учёта пенальти, Роналду – четвёртый

28 Декабря 2020, 17:58,

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В сети была опубликована статистика показателей результативности для футболистов, которые в чемпионатах Испании, Англии, Италии, Германии и Франции забили как минимум 100 голов.

Лионель Месси – единственный футболист, который в среднем за 90 минут игры забивает в чемпионате более одного гола, а именно 1,006 гола. Он же занимает первое место, если не учитывать пенальти – 0,875 гола за 90 минут. Второе место в этом рейтинге у Роберта Левандовски из «Баварии», тройку замыкает Луис Суарес.

Криштиану Роналду идёт вторым после Месси по среднему количеству голов за 90 минут, но если вычесть пенальти, то португалец только четвёртый – 0,715 гола за 90 минут в среднем.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Луис Суарес, Роберт Левандовски
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Комментарии (6)
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0
Zenituwka
28 Декабря 2020, 18:31

Точно Пеналду))

2
Alex1972
28 Декабря 2020, 18:07

Опять все про Месси... Надоели уже... Давай уже про клоуна 21 века... Что-то про него уже давно не писали...

1
Underdog
28 Декабря 2020, 18:51

Интересно, хватает ли полыхания твоей пятой точки для отопления твоего жилья в зимний период?)))

0
Alex1972
28 Декабря 2020, 19:12

Не только для отопления... Я еще и комп от этого заряжаю, чтобы ставить таких как ты раком... Хе-хе...

0
Underdog
28 Декабря 2020, 19:55

Ахахах))) комп заряжаешь своим газом?))) теперь понятно почему у тебя такие комментарии)))

1
Alex1972
28 Декабря 2020, 20:02

Ну вот, не одному ж пеналду с его агентом смешить народ... И я тоже хочу, чтобы люди расслаблялись во время пандемии..

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