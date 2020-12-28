​Месси – лучший футболист по голам в чемпионате без учёта пенальти, Роналду – четвёртый

В сети была опубликована статистика показателей результативности для футболистов, которые в чемпионатах Испании, Англии, Италии, Германии и Франции забили как минимум 100 голов.

Лионель Месси – единственный футболист, который в среднем за 90 минут игры забивает в чемпионате более одного гола, а именно 1,006 гола. Он же занимает первое место, если не учитывать пенальти – 0,875 гола за 90 минут. Второе место в этом рейтинге у Роберта Левандовски из «Баварии», тройку замыкает Луис Суарес.

Криштиану Роналду идёт вторым после Месси по среднему количеству голов за 90 минут, но если вычесть пенальти, то португалец только четвёртый – 0,715 гола за 90 минут в среднем.