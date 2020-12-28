​Месси – лучший футболист по голам в чемпионате без учёта пенальти, Роналду – четвёртый

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28 Декабря 2020, 17:58,
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В сети была опубликована статистика показателей результативности для футболистов, которые в чемпионатах Испании, Англии, Италии, Германии и Франции забили как минимум 100 голов.
Лионель Месси – единственный футболист, который в среднем за 90 минут игры забивает в чемпионате более одного гола, а именно 1,006 гола. Он же занимает первое место, если не учитывать пенальти – 0,875 гола за 90 минут. Второе место в этом рейтинге у Роберта Левандовски из «Баварии», тройку замыкает Луис Суарес.
Криштиану Роналду идёт вторым после Месси по среднему количеству голов за 90 минут, но если вычесть пенальти, то португалец только четвёртый – 0,715 гола за 90 минут в среднем.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Луис Суарес, Роберт Левандовски
Точно Пеналду))
Опять все про Месси... Надоели уже... Давай уже про клоуна 21 века... Что-то про него уже давно не писали...
Интересно, хватает ли полыхания твоей пятой точки для отопления твоего жилья в зимний период?)))
Не только для отопления... Я еще и комп от этого заряжаю, чтобы ставить таких как ты раком... Хе-хе...
Ахахах))) комп заряжаешь своим газом?))) теперь понятно почему у тебя такие комментарии)))
Ну вот, не одному ж пеналду с его агентом смешить народ... И я тоже хочу, чтобы люди расслаблялись во время пандемии..